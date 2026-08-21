Çmimi i naftës veç rritet, sot arrin në 1.79 cent për litër

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar cmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për sot. Sipas këtij vendimi, çmimet maksimale janë: Nafta 1,79 cent për litër, benzina 1.52 cent për litër, gazi 0.62 cent për litër. Çmimet e përcaktuara hyjnë në fuqi nga ora 10:00. Për katër ditët e fundit, çmimi…

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21/08/2026 09:18

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar cmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për sot.

Sipas këtij vendimi, çmimet maksimale janë: Nafta 1,79 cent për litër, benzina 1.52 cent për litër, gazi 0.62 cent për litër.

Çmimet e përcaktuara hyjnë në fuqi nga ora 10:00.

Për katër ditët e fundit, çmimi i naftës në vend është rritur çdo ditë për ka 1 cent./Lajmi.net/

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