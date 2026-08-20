Real Madrid prezanton Konaten: Shumë i lumtur që jam këtu

Disa ditë pasi kishte zbarkuar në kryeqytetin spanjoll, Reali i Madridit e ka prezantuar futbollistin francez, Ibrahima Konate. Mbrojtësi është transferuar në gjigantin spanjoll si futbollist i lirë, pasi i kishte skaduar kontrata me Liverpoolin dhe atë kishte refuzuar ta renovonte. Ish-futbollisti i Leipzigut do të bartë fanellën me numrin 16-të në klubin mbretëror. Konate…

Sport

20/08/2026 15:27

Disa ditë pasi kishte zbarkuar në kryeqytetin spanjoll, Reali i Madridit e ka prezantuar futbollistin francez, Ibrahima Konate.

Mbrojtësi është transferuar në gjigantin spanjoll si futbollist i lirë, pasi i kishte skaduar kontrata me Liverpoolin dhe atë kishte refuzuar ta renovonte.

Ish-futbollisti i Leipzigut do të bartë fanellën me numrin 16-të në klubin mbretëror.

Konate është shprehur i lumtur për mundësinë që do të luajë në stadiumin ikonik “Santiago Bernabeu”.

“Përshëndetje madrilenë! Jam shumë i lumtur që jam këtu. Shpresoj t’ju shoh së shpejti në Bernabeu. Hala Madrid!”, ka thënë Konate me rastin e prezantimit te Reali i Madridit.

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