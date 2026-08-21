Del para trupit gjykues Kadri Xhemajli, i akuzuari për kanosjen e Kurtit

Është paraqitur në Gjykatë Kadri Xhemajli, i akuzuar për kanosje të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti. Në seancë mungon i dëmtuari Albin Kurti. Gjyqtari Rrahman Beqiri, tha se Kurti e ka pranuar ftesën, ndërsa mungesën nuk e ka arsyetuar. Sipas aktakuzës, i pandehuri Xhemajli, më 22 tetor 2025 me dashje dhe me qëllim të frikësimit…

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21/08/2026 09:23

Është paraqitur në Gjykatë Kadri Xhemajli, i akuzuar për kanosje të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti.

Në seancë mungon i dëmtuari Albin Kurti.

Gjyqtari Rrahman Beqiri, tha se Kurti e ka pranuar ftesën, ndërsa mungesën nuk e ka arsyetuar.

Sipas aktakuzës, i pandehuri Xhemajli, më 22 tetor 2025 me dashje dhe me qëllim të frikësimit të personit zyrtar, lidhur me punën dhe pozitën e tij zyrtare si Kryeministër i Qeverisë së Republikës së Kosovës, publikisht e ka kanosur të dëmtuarin Albin Kurti.

Gjithashtu, sipas aktakuzës, i pandehuri e ka kanosur të dëmtuarin përmes rrjetit social Facebook, duke i thënë se do ta privojë nga jeta.

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