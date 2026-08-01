Arsim Thaqi shkarkohet nga Dukagjini

Pas Zekirija Ramadanit, trajneri i radhës që është shkarkuar është Arsim Thaqi nga skuadra e Dukagjinit. Thaqi kishte marrë drejtimin e skuadrës nga Klina muaj më parë dhe arriti ta fitonte Kupën e Kosovës. Humbja ndaj Luganos si duket ka qenë një shkaket kryesore të shkarkimit të tij. Me shumë gjasë vendin e tij te…

Sport

01/08/2026 12:03

Pas Zekirija Ramadanit, trajneri i radhës që është shkarkuar është Arsim Thaqi nga skuadra e Dukagjinit.

Thaqi kishte marrë drejtimin e skuadrës nga Klina muaj më parë dhe arriti ta fitonte Kupën e Kosovës.

Humbja ndaj Luganos si duket ka qenë një shkaket kryesore të shkarkimit të tij.

Me shumë gjasë vendin e tij te Dukagjini do ta zë Armend Dallku që pritet të kthehet në skuadër.

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