Arsim Thaqi shkarkohet nga Dukagjini
Pas Zekirija Ramadanit, trajneri i radhës që është shkarkuar është Arsim Thaqi nga skuadra e Dukagjinit. Thaqi kishte marrë drejtimin e skuadrës nga Klina muaj më parë dhe arriti ta fitonte Kupën e Kosovës. Humbja ndaj Luganos si duket ka qenë një shkaket kryesore të shkarkimit të tij. Me shumë gjasë vendin e tij te…
Sport
Pas Zekirija Ramadanit, trajneri i radhës që është shkarkuar është Arsim Thaqi nga skuadra e Dukagjinit.
Thaqi kishte marrë drejtimin e skuadrës nga Klina muaj më parë dhe arriti ta fitonte Kupën e Kosovës.
Humbja ndaj Luganos si duket ka qenë një shkaket kryesore të shkarkimit të tij.
Me shumë gjasë vendin e tij te Dukagjini do ta zë Armend Dallku që pritet të kthehet në skuadër.