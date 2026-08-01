Plagoset me armë një person në Skenderaj, i dyshuari në arrati
Një person është plagosur me armë zjarri në Skenderaj, ndërsa i dyshuari ndodhet në arrati. Sipas Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 31 korrik 2026, rreth orës 23:25, në rrugën “Fatmir Dibra”. Viktima, një mashkull kosovar, është dërguar në Spitalin e Mitrovicës për trajtim mjekësor, pasi dyshohet se është qëlluar me armë zjarri nga…
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Një person është plagosur me armë zjarri në Skenderaj, ndërsa i dyshuari ndodhet në arrati.
Sipas Policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur më 31 korrik 2026, rreth orës 23:25, në rrugën “Fatmir Dibra”.
Viktima, një mashkull kosovar, është dërguar në Spitalin e Mitrovicës për trajtim mjekësor, pasi dyshohet se është qëlluar me armë zjarri nga një tjetër mashkull kosovar.
Në vendin e ngjarjes, policia ka sekuestruar tri gëzhoja, të cilat do të shërbejnë si prova materiale në hetim.
Pas marrjes së trajtimit mjekësor, viktima është liruar nga spitali, ndërsa i dyshuari vazhdon të jetë në arrati.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se rasti është cilësuar si “Vrasje në tentativë” .
“VRASJE NË TENTATIVË – Rr. Fatmir Dibra, Skenderaj 31.07.2026 – 23:25. Viktima mashkull kosovar, është dërguar në Spitalin e Mitrovicë për tretman mjekësor, pasi që dyshohet se është plagosur me armë zjarri nga i dyshuari mashkull kosovar. Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar 3 gëzhoja. Pas tretmanit mjekësor viktima është liruar. I dyshuari gjendet në arrati. Rasti është duke u hetuar”.