Vini Jr arrin marrëveshje me Arsenalin?

Disa media po raportojnë një lëvizje bombastike në merkaton e verës. Vinicius Jr., raportohet se ka arritur marrëveshje në parim me Arsenalin. Ka disa ditë që po aludohet një transfer i tillë, me “Gooners” që ka kohë që kanë shprehur interesim për brazilianin. Lëvizja vjen pas raportimeve të Marca-s që “Mbretërit” i kanë dhënë ultimatium…

Sport

31/07/2026 23:51

Disa media po raportojnë një lëvizje bombastike në merkaton e verës.

Vinicius Jr., raportohet se ka arritur marrëveshje në parim me Arsenalin.

Ka disa ditë që po aludohet një transfer i tillë, me “Gooners” që ka kohë që kanë shprehur interesim për brazilianin.

Lëvizja vjen pas raportimeve të Marca-s që “Mbretërit” i kanë dhënë ultimatium sulmuesit që ose të rinovojë kontratën e pandryshueshme, ose ta lërë.

Në rast të refuzimit, klubi madrilen është i gatshëm ta shesë brazilianin gjatë kësaj vere.

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