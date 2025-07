Arsenali zyrtarizon Kepan, e transferon nga rivali i qytetit

Arsenal ka zyrtarizuar marrëveshjen për transferimin e portierit Kepa Arrizabalaga nga Chelsea, ka konfirmuar klubi.

Spanjolli kaloi dy sezonet e fundit në huazim, fillimisht te Real Madrid dhe më pas te AFC Bournemouth.

Kepa i është bashkuar klubit londinez me një kontratë trevjeçare që përfshin një klauzolë lirimi. Ai do të mbajë fanellën me numrin 13.

Gjatë sezonit të kaluar në huazim te Bournemouth, Kepa regjistroi 9 ndeshje pa pësuar gol në 35 paraqitje, duke qenë pjesë e një mbrojtjeje që u rendit e gjashta më e mirë në Premier League për sezonin 2024–25. Ai do të zëvendësojë brazilianin Neto, i cili kthehet te Bournemouth pas një huazimi njëvjeçar te Arsenal.

Pas transferimit nga Stamford Bridge në “Emirates”, Kepa u shpreh: “Jam vërtet i lumtur që jam këtu, shumë i emocionuar dhe mezi pres të shoh çfarë na pret. Ambicia që më treguan klubi, Mikel [Arteta] dhe Inaki [Cana], dëshira e tyre për të fituar… Mendoj se jemi shumë pranë suksesit dhe, shpresoj, të gjithë së bashku do ta arrijmë.”

Trajneri Mikel Arteta tha: “Jemi shumë të lumtur që kemi sjellë Kepën. Është një lojtar që e njohim mirë, kemi ndeshur kundër tij shpesh vitet e fundit. Ai sjell përvojë të madhe, nga e cila do të përfitojnë shokët e skuadrës, dhe ka një uri të vërtetë për të fituar. Kepa punon shumë dhe do ta rrisë nivelin tonë. E di që do të përshtatet shpejt, pasi tashmë njeh disa nga bashkëlojtarët.”

Kepa iu bashkua Chelseat në vitin 2018 nga Athletic Club me një kontratë shtatëvjeçare, në një marrëveshje prej 80 milionë eurosh, që e bëri atë portierin më të shtrenjtë në histori.

Gjatë qëndrimit në “Stamford Bridge”, ai fitoi Ligën e Kampionëve, Ligën e Europës, Superkupën e UEFA-s dhe Kupën e Botës për Klube.

Në një postim në Instagram, ai përshëndeti tifozët e Chelseat: “Faleminderit Chelsea. Pas shtatë viteve të paharrueshme, erdhi momenti për të mbyllur një kapitull shumë të veçantë në jetën time. Chelsea ishte shtëpia ime, familja ime, dhe vendi ku u rrita si futbollist dhe si njeri”.