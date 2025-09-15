Arrestohet një person te Dheu i Bardhë për vrasjen e 25 personave në Gjilan gjatë luftës – Detaje nga Prokuroria
Prokuroria Speciale e Kosovës, ka njoftuar se është arrestuar një person me inicialet D.N nën dyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile. Sipas Prokurorisë Civile, D.N është arrestuar në pikëkalimin kufitar “Dheu i Bardhë” në kufi me Serbinë, shkruan lajmi.net. “D.N., dyshohet se gjatë luftës në Kosovë, në periudhën nga 13 prilli deri më 30…
Lajme
Prokuroria Speciale e Kosovës, ka njoftuar se është arrestuar një person me inicialet D.N nën dyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile.
Sipas Prokurorisë Civile, D.N është arrestuar në pikëkalimin kufitar “Dheu i Bardhë” në kufi me Serbinë, shkruan lajmi.net.
“D.N., dyshohet se gjatë luftës në Kosovë, në periudhën nga 13 prilli deri më 30 prill 1999, në bashkëkryerje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë në vrasjen e 25 civilëve shqiptarë në Komunën e Gjilanit. Brenda afatit të paraparë ligjor, Prokuroria Speciale do të paraqesë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti Special”, ka njoftuar Prokuroria Speciale. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: