Arrestohet në Bërnjak një person i kërkuar nga Policia

Një person është ndaluar dhe arrestuar në Bërnjak, pasi rezultonte të ishte në kërkim policor. Sipas Policisë, rasti ka ndodhur, më 5 tetor, rreth orës 08:30, në Bërnjak. “SPK Bërnjak 05.10.2026-08:30. Raportohet se është ndaluar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që ai ishte në kërkim policor”, thuhet në raportin e policisë.

Lajme

06/10/2026 09:34

Një person është ndaluar dhe arrestuar në Bërnjak, pasi rezultonte të ishte në kërkim policor.

Sipas Policisë, rasti ka ndodhur, më 5 tetor, rreth orës 08:30, në Bërnjak.

“SPK Bërnjak 05.10.2026-08:30. Raportohet se është ndaluar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që ai ishte në kërkim policor”, thuhet në raportin e policisë.

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