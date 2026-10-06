Arrestohet në Bërnjak një person i kërkuar nga Policia
Një person është ndaluar dhe arrestuar në Bërnjak, pasi rezultonte të ishte në kërkim policor. Sipas Policisë, rasti ka ndodhur, më 5 tetor, rreth orës 08:30, në Bërnjak. “SPK Bërnjak 05.10.2026-08:30. Raportohet se është ndaluar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që ai ishte në kërkim policor”, thuhet në raportin e policisë.
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Një person është ndaluar dhe arrestuar në Bërnjak, pasi rezultonte të ishte në kërkim policor.
Sipas Policisë, rasti ka ndodhur, më 5 tetor, rreth orës 08:30, në Bërnjak.
“SPK Bërnjak 05.10.2026-08:30. Raportohet se është ndaluar dhe arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që ai ishte në kërkim policor”, thuhet në raportin e policisë.