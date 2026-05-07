Arrestohet 24 vjeçari në Shtime, sulmoi nënën e tij
Gjatë ditës së sotme rreth orës 13:20 në stacionin policor në Shtime është paraqitur një grua,e cila ka raportuar se ishte viktimë e dhunës fizike dhe kanosjes nga djali i saj.
Më tutje bëhet e ditur se viktima kishte pranuar edhe trajtim mjekësor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare.
I dyshuari, mashkull 24-vjeçar, është shoqëruar në stacionin policor në Shtime dhe është intervistuar nga hetuesit e Njësisë së Dhunës në Familje.
Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar ndalimin e tij për 48 orë, për procedura të mëtejshme hetimore.