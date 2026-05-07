Zgjedhjet e reja, Musliu: Kurti po u hakmerret qytetarëve që nuk ia dhanë 80%

Ish-deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka folur lidhur me zgjedhjet e reja që do të mbahen më 7 qershor. Ajo u shpreh se në këto zgjedhje po shkohet për shkak se sipas saj, kryeministri në detyrë, Albin Kurti po u hakmerret qytetarëve të vendit, që siç u shpreh, nuk ia dhanë 80…

07/05/2026 18:52

Ish-deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka folur lidhur me zgjedhjet e reja që do të mbahen më 7 qershor.

Ajo u shpreh se në këto zgjedhje po shkohet për shkak se sipas saj, kryeministri në detyrë, Albin Kurti po u hakmerret qytetarëve të vendit, që siç u shpreh, nuk ia dhanë 80 për qind të votave.

“Ky nuk e ka problemin me ne si opozitë, se ne ishim opozitë deri para pak ditësh, por ky e ka problemin me qytetarët”, tha ajo në Klan.

“Me këto zgjedhje që po shkojnë, Albin Kurti po u hakmerret qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët ia dhanë 51 për qind, po u hakmerret që ia dhanë 80 për qind, sepse ky do të jetë i gjithëpushtetshëm. Nuk i mjafton 50 apo 51 për qind”, u shpreh Musliu.

