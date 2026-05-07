Mbappes nuk i bën përshtypje rrahja mes Tchouamenit dhe Valverdes, largohet duke qeshur

Sport

07/05/2026 18:24

Dhoma e zhveshjes së Real Madrid është bërë një vend shumë i tensionuar kohët e fundit, pasi është zbuluar se brenda dy ditësh kanë ndodhur dy përleshje mes lojtarëve të ekipit.

Megjithatë, sulmuesi yll Kylian Mbappe duket se nuk është shqetësuar shumë nga incidentet e ndodhura gjatë ditës.

Pasi Fede Valverde dhe Aurelien Tchouameni “ishin pranë përleshjes fizike” gjatë stërvitjes të mërkurën, një konflikt i dytë shpërtheu të enjten. Ky incident ishte shumë më serioz dhe përfundoi me Valverden që u dërgua në spital për të qepur një prerje të marrë gjatë përleshjes.

Pas këtyre ngjarjeve, u mbajt një takim i skuadrës me drejtorin e përgjithshëm Jose Angel Sanchez, në përpjekje për të ulur tensionet në dhomën e zhveshjes.

Pas përfundimit të stërvitjes, të gjithë lojtarët e Real Madridit u mbajtën në qendrën stërvitore në Valdebebas, ndërsa Valverde u rikthye për të marrë pjesë në takim.

Situata nuk është ndihmuar aspak nga disa pamje që kanë dalë nga Valdebebas. Pas mbledhjes së ekipit, Mbappe u filmua nga El Chiringuito duke u larguar nga qendra stërvitore me makinë, teksa shihej duke qeshur me të madhe.

Edhe pse kjo mund të mos ketë lidhje direkte me incidentin, është hera e dytë brenda pak ditësh që mënyra se si po menaxhohet imazhi i Mbappes vihet në pikëpyetje.

May 7, 2026

May 7, 2026

May 7, 2026

May 7, 2026

