Mbappes nuk i bën përshtypje rrahja mes Tchouamenit dhe Valverdes, largohet duke qeshur
Dhoma e zhveshjes së Real Madrid është bërë një vend shumë i tensionuar kohët e fundit, pasi është zbuluar se brenda dy ditësh kanë ndodhur dy përleshje mes lojtarëve të ekipit. Megjithatë, sulmuesi yll Kylian Mbappe duket se nuk është shqetësuar shumë nga incidentet e ndodhura gjatë ditës. Pasi Fede Valverde dhe Aurelien Tchouameni "ishin…
Dhoma e zhveshjes së Real Madrid është bërë një vend shumë i tensionuar kohët e fundit, pasi është zbuluar se brenda dy ditësh kanë ndodhur dy përleshje mes lojtarëve të ekipit.
Megjithatë, sulmuesi yll Kylian Mbappe duket se nuk është shqetësuar shumë nga incidentet e ndodhura gjatë ditës.
Pasi Fede Valverde dhe Aurelien Tchouameni “ishin pranë përleshjes fizike” gjatë stërvitjes të mërkurën, një konflikt i dytë shpërtheu të enjten. Ky incident ishte shumë më serioz dhe përfundoi me Valverden që u dërgua në spital për të qepur një prerje të marrë gjatë përleshjes.
Pas këtyre ngjarjeve, u mbajt një takim i skuadrës me drejtorin e përgjithshëm Jose Angel Sanchez, në përpjekje për të ulur tensionet në dhomën e zhveshjes.
Pas përfundimit të stërvitjes, të gjithë lojtarët e Real Madridit u mbajtën në qendrën stërvitore në Valdebebas, ndërsa Valverde u rikthye për të marrë pjesë në takim.
Situata nuk është ndihmuar aspak nga disa pamje që kanë dalë nga Valdebebas. Pas mbledhjes së ekipit, Mbappe u filmua nga El Chiringuito duke u larguar nga qendra stërvitore me makinë, teksa shihej duke qeshur me të madhe.
Edhe pse kjo mund të mos ketë lidhje direkte me incidentin, është hera e dytë brenda pak ditësh që mënyra se si po menaxhohet imazhi i Mbappes vihet në pikëpyetje.