Nëse VV-ja s’i merr mbi 50 për qind, vendi mund të shkojë prapë në zgjedhje, thotë Rexhaj
Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka deklaruar se zgjedhjet e ardhshme politike po marrin formën e një përballjeje të drejtpërdrejtë mes LVV-së dhe partive ish-opozitare, duke përfshirë PDK-në, LDK-në dhe AAK-në.
Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka deklaruar se zgjedhjet e ardhshme politike po marrin formën e një përballjeje të drejtpërdrejtë mes LVV-së dhe partive ish-opozitare, duke përfshirë PDK-në, LDK-në dhe AAK-në.
Në Five” në TV Dukagjini, Rexhaj tha se ekziston rreziku që vendi të hyjë në një cikël të përsëritur zgjedhjesh nëse nuk arrihet një rezultat i qartë politik.
Sipas Rexhajt, situata aktuale politike po krijon një ndarje mes LVV-së dhe partive të tjera ish-opozitare, të cilat sipas tij po veprojnë në një linjë të përbashkët kundër pushtetit aktual.
Ai theksoi se nëse Vetëvendosje nuk arrin përqindjen e mëparshme të votave, ekziston mundësia që Kosova të përballet sërish me zgjedhje të reja.
“Për atë po them këto zgjedhje që janë, janë zgjedhje PDK, LDK, AAK krejt këta bashkë dhe në anën tjetër LVV-ja. Pse? Se ka argument në këtë që po e them…
Pastaj po hymë në ciklin e trenit bullgar, të përsëritjes së zgjedhjeve. Nëse tash VV-ja nuk e arrin prapë për qind që e ka pasur, unë kam frikë sepse mund të shkojmë prapë drejt zgjedhjeve. Dhe ky është problemi bazik. E cila është është zgjidhja? A ka mekanizima që e detyrojnë me ardh me zor në Kuvend dhe të votoj. Nëse s’ka është vullnet politik. Ata nuk kanë vullnet politik. A është legjitime për ta çuar vendin në zgjedhje, po është. Mirëpo prapë në fund për përgjegjësinë e atyre veprimeve vendos qytetari”, ka thënë Rexhaj.