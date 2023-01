Arrestohen disa persona nga aksioni i Antidrogës, sekuestrohet armë dhe drogë Policia e Kosovës ka realizuar disa operacione gjatë 24 orëve të fundit me qëllim të parandalimit dhe luftimin e abuzimit me substanca narkotike. Në këtë kontekst, më 25 janar të këtij viti, hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotik në Gjilan, pas pranimit të informacioneve se disa persona të dyshuar kanë në…