Arrestohen 2 persona të dyshimtë lidhur me plaçkitjen e argjentarisë në Suharekë Pak ditë më parë në mes të ditës qyteti i Suharekës u trondit nga një vjedhje në një argjendari. Disa persona me armë të gjata automatike hynë në argjendari dhe vodhën mallë me vlerë mijëra euro, shkruan lajmi.net. Ndërsa sot në mbrëmje u raportua për disa arrestime që lidhen me këtë rast. Për këtë, lajmi.net…