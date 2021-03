Ancelotti: Dua që Milan të fitojë Scudetto, Inter ka skuadër të fortë

Milan dje bëri një hap mbrapa në garën për titull duke barazuar me Udinesen, gjë që do të jetë ndihmë e madhe për “Neurazzurët”, transmeton lajmi.net.

I pyetur nga Sky Sports, se cilën skuadër e mbështet, Ancelotti tha për ish klubin e tij.

“Do jetë garë deri në fund, por shpresoj që Milan ta fitojë Scudetto. Inter ka skuadër të fortë dhe jam i sigurt se Antonio Conte nuk do ta mbështes këtë dëshirë”, tha ai.

Inter është lider në Seria A me 56 pikë, tri më shumë se Milan që ka një nedshje me shumë të zhvilluar, derisa Juventus renditët në pozitën e tretë me 49 pikë./Lajmi.net/