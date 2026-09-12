Ali Ahmeti pas “Marshit për Liri”: Populli shqiptar e dha verdiktin e tij të qartë

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, ka reaguar pas “Marshit për Liri” të mbajtur sot në Prishtinë, ku morën pjesë mijëra qytetarë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Përmes një postimi në Facebook, Ahmeti ka thënë se marshimi ishte një dëshmi e fuqishme se liria vazhdon të mbetet një vlerë që…

Lajme

12/09/2026 18:51

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, ka reaguar pas “Marshit për Liri” të mbajtur sot në Prishtinë, ku morën pjesë mijëra qytetarë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.

Përmes një postimi në Facebook, Ahmeti ka thënë se marshimi ishte një dëshmi e fuqishme se liria vazhdon të mbetet një vlerë që duhet të mbrohet dhe dëshmohet, transmeton lajmi.net.

“Sot, në Prishtinë, marshuam për Lirinë dhe në mbështetje të Çlirimtarëve.

Ky marshim ishte një dëshmi e fuqishme se liria nuk është vetëm kujtim i një të kaluare të lavdishme, por vlerë që mbrohet dhe dëshmohet çdo ditë. Kosova sot foli fuqishëm, duke shprehur mirënjohjen për ata që sakrifikuan për lirinë dhe dinjitetin e saj”, ka shkruar Ahmeti.

Ai ka theksuar se, sipas tij, qytetarët dhanë një mesazh të qartë në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

“Sot, populli shqiptar e dha verdiktin e tij të qartë: Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin i shpall TË PAFAJSHËM❗️”, ka shkruar lideri i BDI-së.

Ahmeti ka vlerësuar gjithashtu rolin e UÇK-së në historinë e Kosovës dhe ka thënë se nga Prishtina është përcjellë mesazhi se drejtësia dhe liria duhet të ecin së bashku.

“UÇK-ja është pjesë e historisë së Kosovës dhe e kujtesës së përbashkët të të gjithë atyre që besuan dhe luftuan për lirinë. Nga Prishtina, sot përcollëm mesazhin se drejtësia dhe liria duhet të ecin bashkë”, ka shkruar ai.

Në fund të postimit, Ahmeti ka përshëndetur dëshmorët e lirisë.

“Lavdi të gjithë dëshmorëve të lirisë!
Rroftë Kosova! Rroftë UÇK-ja! 🇦🇱”

Sot, në Prishtinë, marshuam për Lirinë dhe në mbështetje të Çlirimtarëve.
Ky marshim ishte një dëshmi e fuqishme se liria nuk është vetëm kujtim i një të kaluare të lavdishme, por vlerë që mbrohet dhe dëshmohet çdo ditë. Kosova sot foli fuqishëm, duke shprehur mirënjohjen për ata që sakrifikuan për lirinë dhe dinjitetin e saj.
Sot, populli shqiptar e dha verdiktin e tij të qartë: Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin i shpall TË PAFAJSHËM❗️
UÇK-ja është pjesë e historisë së Kosovës dhe e kujtesës së përbashkët të të gjithë atyre që besuan dhe luftuan për lirinë. Nga Prishtina, sot përcollëm mesazhin se drejtësia dhe liria duhet të ecin bashkë.
Lavdi të gjithë dëshmorëve të lirisë!
Rroftë Kosova! Rroftë UÇK-ja! 🇦🇱/lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2026

Ish-komandanti i UÇK-së, Rrahman Rama: Jam i bindur që më 16...

September 12, 2026

Ana e shëmtuar e marshit: Parkingu ishte falas sot, por disa...

September 12, 2026

Lladrovci pas “Marshit për Liri”: Ju presim të pafajshëm çlirimtarë...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

September 11, 2026

Nga Al-Kaida te “ujqit e vetmuar” dhe IA: Si ndryshoi terrorizmi...

Lajme të fundit

Ish-komandanti i UÇK-së, Rrahman Rama: Jam i bindur...

Ana e shëmtuar e marshit: Parkingu ishte falas...

Lladrovci pas “Marshit për Liri”: Ju presim të...

Aksident fatal në Junik, vdes në vendin e...