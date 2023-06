Albina Kelmendi hap Qendër për persona me Sindromën Down dhe Autizëm, e quan “Duje” “Duje” ishte kënga me të cilën Albina dhe Familja Kelmendi e përfaqësuan Shqipërinë në Eurovision. Pas këtij rrugëtimi, nisin projekte të tjera për këngëtaren, por jo në muzikë, shkruan lajmi.net. Bëhet fjalë për hapjen e Qendrës Rekreative për persona me Sindromën Down dhe Autizëm. Qendra mban emrin pikërisht të këngës përfaqësuese, “Duje”. Sot është përuruar…