Albin Kurti emëron Agron Bajramin Kryenegociator për dialogun me Serbinë

22/04/2026 22:19

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Agron Bajrami në pozitën: Kryenegociator i Republikës së Kosovës në dialogun teknik për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.

Kështu ka bërë të ditur Qeveria e Kosovës përmes një njoftimi për media.

Me këtë rast Kurti e uroi Bajramin për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja.

Krahas pozitës së re, Bajrami është ambasador i Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Belgjikës.

