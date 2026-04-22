Reagon Fatos Geci: Unë i kam shkruar vetë ato fjali në mënyrë spontane

Gjatë mbrëmjës së sotme ish-deputeti I LDK-së, Gani Geci tha se fjalimi i deputetit të Guxo-së, Fatos Geci është shkruar nga ana e një deputeti të VV-së. Mirëpo në lidhje me këtë ka reaguar vetë deputeti përmes një postimi në rrjetin social në Facebook. Ai thotë se fjalimin e ka shkruar vetë dhe ka ftuar…

22/04/2026 22:51

Gjatë mbrëmjës së sotme ish-deputeti I LDK-së, Gani Geci tha se fjalimi i deputetit të Guxo-së, Fatos Geci është shkruar nga ana e një deputeti të VV-së.

Mirëpo në lidhje me këtë ka reaguar vetë deputeti përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.

Ai thotë se fjalimin e ka shkruar vetë dhe ka ftuar të gjithë të mos merren me spekulime.

Reagimi i plotë

Mjafte më spekulime. Unë i kam shkruar vetë ato fjali në mënyrë spontane, në momentin kur deputeti i PDK-së tha se po friksohemi nga Thaçi. Jepini fund këtyre lojërave.

Artikuj të ngjashëm

April 22, 2026

Haziri: Oferta e Kurtit ishte votoni Glaukun, hyni në Qeveri

April 22, 2026

Albin Kurti emëron Agron Bajramin Kryenegociator për dialogun me Serbinë

April 22, 2026

Gani Geci: Atë fjalim Fatosit ja ka dhënë një deputet i...

April 22, 2026

Erdogani pret Rutten, diskutojnë përgatitjet për samitin e Ankarasë

April 22, 2026

Skandali i fondeve bujqësore: Parlamenti i Greqisë heq imunitetin për 13...

April 22, 2026

​Irani thotë se ka goditur tri anije në Ngushticën e Hormuzit

Haziri: Oferta e Kurtit ishte votoni Glaukun, hyni në Qeveri

Albin Kurti emëron Agron Bajramin Kryenegociator për dialogun me Serbinë

Gani Geci: Atë fjalim Fatosit ja ka dhënë...

Gruda: “I nderuar student i ke marrë 100...