Alban Krasniqi i VV’së i reagon Endrit Thaçit: Baba yt me PDK’në e ka themelu Gjykatën, jo Albini e Vetëvendosja

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, iu ka bërë thirrje gjitha partive politike që të bëhen bashkë që të kalojnë ndryshim-ligjin për Gjykatën Speciale. Por, atij i ka reaguar Alban Krasniqi nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili është edhe bashkëshorti i Albulena Haxhiut, U.D Presidente e Kosovës. Krasniqi ka thënë se “tregoni Endritit që Thaçi…

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04/10/2026 22:57

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, iu ka bërë thirrje gjitha partive politike që të bëhen bashkë që të kalojnë ndryshim-ligjin për Gjykatën Speciale.

Por, atij i ka reaguar Alban Krasniqi nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili është edhe bashkëshorti i Albulena Haxhiut, U.D Presidente e Kosovës.

Krasniqi ka thënë se “tregoni Endritit që Thaçi dhe PDK e kanë themeluar Specialen, jo Kurti e VV”.

“A po i kallxoni djalit të Hashimit që baba i tij me PDK-në e ka qu para themelimin e gjykatës, e JO Albini dhe Vetëvendosja”, ka thënë ai.

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