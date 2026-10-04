Gucati dënon kërcënimet ndaj Rexhep Selimit: Mospajtimi politik s’guxon të degradojë në nxitje për vrasje

Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, ka dënuar thirrjet për ekzekutimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Rexhep Selimi. Gucati ka thënë se kërcënimet me vdekje nuk kanë vend në Kosovën e lirë dhe ka kërkuar nga institucionet e sigurisë dhe drejtësisë që ta trajtojnë rastin me seriozitet. Reagimi i plotë: Dënoj…

Lajme

04/10/2026 21:59

Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, ka dënuar thirrjet për ekzekutimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Rexhep Selimi.

Gucati ka thënë se kërcënimet me vdekje nuk kanë vend në Kosovën e lirë dhe ka kërkuar nga institucionet e sigurisë dhe drejtësisë që ta trajtojnë rastin me seriozitet.

Reagimi i plotë:

Dënoj pa asni rezervë çdo thirrje për ekzekutimin e Gjeneralit Rexhep Selimi. Kërcënimet me vdekje s’kanë vend në Kosovën e lirë që e mundësoi sakrifica e UÇK-së, dhe asnjë rrethanë s’mundet me i arsyetu kurrë.

Institucionet tona të sigurisë dhe drejtësisë duhet me e trajtu këtë rast me seriozitetin ma të madh dhe me e zbatu ligjin pa hezitim. Mospajtimi politik është vetë fryma e kombit të lirë, s’guxon kurrë me u leju me degradu në nxitje për vrasje!

Artikuj të ngjashëm

October 4, 2026

Vetëm gjatë vitit 2025 janë diagnostikuar 601 raste të reja me...

October 4, 2026

Alban Krasniqi i VV’së i reagon Endrit Thaçit: Baba yt me...

October 4, 2026

Vendosen tenda në shesh pas paralajmërimit të protestuesve se do të...

October 4, 2026

Lozana kuqezi: Shqiptarët protestojnë me thirrjen “Drejtësi, jo politikë”...

October 4, 2026

“Kosova luajti më mirë se Austria”, Kurti: Futbollistët tanë shkëlqyen!

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

Lajme të fundit

Vetëm gjatë vitit 2025 janë diagnostikuar 601 raste...

Alban Krasniqi i VV’së i reagon Endrit Thaçit:...

Vendosen tenda në shesh pas paralajmërimit të protestuesve...

Lozana kuqezi: Shqiptarët protestojnë me thirrjen “Drejtësi, jo...