Vendosen tenda në shesh pas paralajmërimit të protestuesve se do të qëndrojnë gjithë natën te Kuvendi
Edhe sonte në Prishtinë po vazhdon protesta në sheshin “Skenderbeu”, kundër verdiktit të Gjykatës Speciale që rezultoi me burgim për katër ish-krerët e UÇK-së. Protesta e sotme është një ditë përpara se të mbldihet Kuvendi i Kosovës, të hënën nga ora 09:00, ku pika e parë e rendit të ditës do të jetë ndryshim-ligji për…
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Edhe sonte në Prishtinë po vazhdon protesta në sheshin “Skenderbeu”, kundër verdiktit të Gjykatës Speciale që rezultoi me burgim për katër ish-krerët e UÇK-së.
Protesta e sotme është një ditë përpara se të mbldihet Kuvendi i Kosovës, të hënën nga ora 09:00, ku pika e parë e rendit të ditës do të jetë ndryshim-ligji për Dhomat e Specializuara, propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).
Në lidhje me këto zhvillime, një grup qytetarësh kanë paralajmëruar se do qëndrojnë gjithë natën para Kuvendit të Kosovës.
Tashmë janë vendosur edhe tendat para Kuvendit, ku protestuesit do të kalojnë natën aty.
Ndërkaq, për nesër janë paralajmëruar dy protesta krahas punimeve në Kuvend, nga ora 08:00 ka thirrur protestë platform “Jo në Emrin Tim”, ndërkaq në ora 09:00 protestë ka ftuar OVL-UÇK.