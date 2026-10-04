Kuvendi me njoftim për seancën e nesërme: 22 pika në rend dite, Ligji për Specialen pika e parë
Kuvendi i Kosovës ka treguar agjendën për seancën e cila do të mbahet nesëër nga ora 09:00. Aty konfirmoeht që pika parë do të jetë shyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Para Kuvendit të dielën janë mbledhur disa protestues të cilët kanë paralajmëruar se do të…
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Kuvendi i Kosovës ka treguar agjendën për seancën e cila do të mbahet nesëër nga ora 09:00.
Aty konfirmoeht që pika parë do të jetë shyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Para Kuvendit të dielën janë mbledhur disa protestues të cilët kanë paralajmëruar se do të qëndrojnë gjithë natën aty.
Më poshtë rendi i ditës i Kuvendit të Kosovës
Rendi i ditës
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 11/L-001 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-053 për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar,
- Shqyrtimi i Projektligjit nr.11/L-002 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për Projektin e Lojërave Mesdhetare XXI në Kosovë,
- Shqyrtimi i Projektligjit nr.11/L-014 për Ratifikimin e Amendamentit Nr. 1. të Marrëveshjes Financiare në mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2021,
- Shqyrtimi i Projektligjit nr.11/L-015 për Ratifikimin e Amendamentit Nr. 1. të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022,
- Shqyrtimi i Projektligjit nr.11/L-016 për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin Shumëvjeçar IPA 2026-2027,
- Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,
- Zgjedhja e Kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,
- Zgjedhja e Auditorit të Përgjithshëm të Republikës së Kosovës,
- Përzgjedhja e dy (2) anëtarëve joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-006 për Byronë Shtetërore dhe Verifikimin e Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-017 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-007 për rekrutimin, vlerësimin e performancës, kontrollin e integritetit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-249,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës,
- Shqyrtimi në i parë i Projektligjit nr.11/L-010 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-011 për Akademinë e Drejtësisë,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-003 për Energjinë,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-004 për Energjinë Elektrike,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjitnr.11/L-005 për Inovacion dhe Ndërmarrësi,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-012 për pagesat e vonuara në transaksionet tregtare,
- Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 11/L-013 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 10/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026,
22.Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-018 për Menaxhimin e Resurseve Ujore.