Kuvendi me njoftim për seancën e nesërme: 22 pika në rend dite, Ligji për Specialen pika e parë

Kuvendi i Kosovës ka treguar agjendën për seancën e cila do të mbahet nesëër nga ora 09:00. Aty konfirmoeht që pika parë do të jetë shyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Para Kuvendit të dielën janë mbledhur disa protestues të cilët kanë paralajmëruar se do të…

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04/10/2026 20:47

Kuvendi i Kosovës ka treguar agjendën për seancën e cila do të mbahet nesëër nga ora 09:00.

Aty konfirmoeht që pika parë do të jetë shyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.

Para Kuvendit të dielën janë mbledhur disa protestues të cilët kanë paralajmëruar se do të qëndrojnë gjithë natën aty.

Më poshtë rendi i ditës i Kuvendit të Kosovës

Rendi i ditës

  1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 11/L-001 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-053 për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar,
  2.  Shqyrtimi i Projektligjit nr.11/L-002 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për Projektin e Lojërave Mesdhetare XXI në Kosovë,
  3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.11/L-014 për Ratifikimin e Amendamentit Nr. 1. të Marrëveshjes Financiare në mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2021,
  4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.11/L-015 për Ratifikimin e Amendamentit Nr. 1. të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022,
  5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.11/L-016 për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin Shumëvjeçar IPA 2026-2027,
  6. Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,
  7. Zgjedhja e Kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,
  8. Zgjedhja e Auditorit të Përgjithshëm të Republikës së Kosovës,
  9. Përzgjedhja e dy (2) anëtarëve joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës,
  10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-006 për Byronë Shtetërore dhe Verifikimin e Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme,
  11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-017 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit,
  12. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-007 për rekrutimin, vlerësimin e performancës, kontrollin e integritetit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
  13. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-249,
  14. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës,
  15. Shqyrtimi në i parë i Projektligjit nr.11/L-010 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve,
  16. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-011 për Akademinë e Drejtësisë,
  17. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-003 për Energjinë,
  18. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-004 për Energjinë Elektrike,
  19. Shqyrtimi i parë i Projektligjitnr.11/L-005 për Inovacion dhe Ndërmarrësi,
  20. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-012 për pagesat e vonuara në transaksionet tregtare,
  21. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 11/L-013 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 10/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026,

22.Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.11/L-018 për Menaxhimin e Resurseve Ujore.

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