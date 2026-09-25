Qazim Beka: As Shkurte Fejza e as Naim Gjoshi nuk po ma njohin pronësinë e këngës “Mora Fjalë”
Këngëtari Qazim Beka, po këmbëngulë se po të mos ishte kërkesa e tij për një këngë kushtuar komandantit legjendar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Adem Jasharit, super-hiti “Mora fjalë” nuk do të ekzistonte. Beka që edhe vet është ish-luftëtar i UÇK-së, ishte i pari që në vitin 2001 e këndoi këngën me tekst e muzikë…
ShowBiz
Këngëtari Qazim Beka, po këmbëngulë se po të mos ishte kërkesa e tij për një këngë kushtuar komandantit legjendar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Adem Jasharit, super-hiti “Mora fjalë” nuk do të ekzistonte.
Beka që edhe vet është ish-luftëtar i UÇK-së, ishte i pari që në vitin 2001 e këndoi këngën me tekst e muzikë të Naim Gjoshit, që e porositi dhe pagoi vet.
“Andaj e telefonova kompozitorin edhe e porosita këngën, i dhashë si ide me bë një këngë për 3-vjetorin e rënies së komandantit Adem Jashari. Mandej ai e ka e ka bë tekstin, e ka bë komponimin, ka ardhur në Prishtinë këtu, jemi takuar, e kam marrë këngën, e kam paguar sipas marrëveshjes…. Domethënë, për herë të parë publikisht jam prezantuar në vitin 2001, në 3-vjetorin e rënies të Adem Jasharit me me këngën…”, ka deklaruar Beka.
Por, Beka pohon se Gjoshi asnjëherë nuk ia njohu autorësinë e ideatorit të këngës, ani se ky ishte që e kishte porositur e paguar, më pas e kishte kënduar atë me titullin “Çohu Adem”.
“Unë me thënë të drejtën që dy vite e më tepër nuk kam kontakt me Naim Gjoshin, se kur kam kërkuar unë prej Naim Gjoshit me më dhanë me shkrim që këngën e ka bërë me porosinë time edhe e ka bërë për mua, kam kërkuar me më dhanë me shkrim, po s’ka pranuar me më dhanë me shkrim”, ka thënë Beka.
E pyetur për këtë, zyra ligjore e kompozitorit Naim Gjoshi ka thënë se Beka nuk mund të kërkojë një dokument që, sipas tij, do ta përcaktonte si autor të këngës, pasi teksti dhe kompozimi i saj janë të Gjoshit.
“Kjo s’të bën autor. Ky tekst dhe kompozim është i Naim Gjoshit. Dhe çdo person tjetër që e ka performuar nuk është pronar i tekstit dhe i muzikës sepse s’ka asnjë kontratë”, ka deklaruar zyra ligjore në emër të Gjoshit.
Por kënga “Mora fjalë” rishtas u largua nga Youtube, pas një kontesti për të drejtat e autorit, midis tekst-shkruesit dhe kompozitorit, Naim Gjoshi dhe këngëtares Shkurte Fejza, e cila këngën e shndërroi në himnin e shqiptarisë.
Beka thotë se nuk e di arsyen e vërtetë, por dyshon se çështja mund të lidhet edhe me aspektin financiar.
“Arsyeja tani pse ka ardhur deri te ajo që i ka hequr prej YouTube-s, po më merr mendja veç është arsyeja te çështja e financave, se sigurisht kjo s’i ka përgjigjur Shkurta me ato klikimet, çfarë po di unë, një përqindje e saj i takon t’ij, kompozitorit. Po besoj, po besoj që aty është problemi”, tha ai.
Beka pranon se Shkurte Fejza e kishte kënduar këngën gjithandej pasi kishte marrë leje nga ky, por vetëm për ta futur në albun.
“Po unë, mbasi e kam kënduar më 5 mars në stadium, tani e kam kënduar edhe më 7 mars në mbrëmje, në Natën e Zjarreve në Prekaz. E tani Shkurta edhe producenti i Shkurtës që e ka pasë albumin në atë kohë të Shkurtës, ata nëpërmes atij producentit, është një zë i Drenicës këtu i Skenderajt, nëpërmes tij na tani kanë kërkuar me ia dhanë këngën për albumin e Shkurtës. Edhe unë kam biseduar edhe me producentin, po kam biseduar nëpërmes telefonit edhe me Shkurtën. Më kanë lutur që me pasë si këngë në albumin e Shkurtës, unë fillimisht, me thënë të drejtën, hezitoja me ia dhanë, se Shkurta një këngëtare me emër, thosha, sigurisht që e shpërndan më shumë e afirmon këngën më shumë”, ka deklaruar ai.
Kënga “Mora Fjalë” ishte publikuar në kanalin zyrtar të Shkurte Fejzës në vitin 2015. Versioni i publikuar atëherë, sipas të dhënave që ishin të qasshme para heqjes së videos, kishte grumbulluar mbi 32 milionë shikime, ndërsa një version tjetër i publikuar në vitin 2020 kishte mbi 14 milionë shikime.
Lidhur me këtë çështje, Shkurte Fejza, ende nuk është deklaruar.