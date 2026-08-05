Aksidentohet në Gjermani autobusi i Barileva Travel, kjo është gjendja e udhëtarëve
Një aksident komunikacioni ka ndodhur në Gjermani ku është i përfshirë një autobus nga Kosova. Aksidenti ka ndodhur në rrugën Magdeburg-Hannover ku dyshohet se është i përfshirë edhe një kamion. Për fat të mirë udhëtarët kanë shpëtuar dhe gjithçka ka përfunduar vetëm me dëme materiale.
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Një aksident komunikacioni ka ndodhur në Gjermani ku është i përfshirë një autobus nga Kosova.
Aksidenti ka ndodhur në rrugën Magdeburg-Hannover ku dyshohet se është i përfshirë edhe një kamion.
Për fat të mirë udhëtarët kanë shpëtuar dhe gjithçka ka përfunduar vetëm me dëme materiale.