Aksidentohet në Gjermani autobusi i Barileva Travel, kjo është gjendja e udhëtarëve

Një aksident komunikacioni ka ndodhur në Gjermani ku është i përfshirë një autobus nga Kosova. Aksidenti ka ndodhur në rrugën Magdeburg-Hannover ku dyshohet se është i përfshirë edhe një kamion. Për fat të mirë udhëtarët kanë shpëtuar dhe gjithçka ka përfunduar vetëm me dëme materiale.  

Lajme

05/08/2026 10:46

Një aksident komunikacioni ka ndodhur në Gjermani ku është i përfshirë një autobus nga Kosova.

Aksidenti ka ndodhur në rrugën Magdeburg-Hannover ku dyshohet se është i përfshirë edhe një kamion.

Për fat të mirë udhëtarët kanë shpëtuar dhe gjithçka ka përfunduar vetëm me dëme materiale.

 

Artikuj të ngjashëm

August 5, 2026

AKB: Paga minimale 500 euro po, por jo pa analiza, dialog...

August 5, 2026

Voziti 212 km/h në rrugët e Shqipërisë, shoferi gjobitet me 4300 euro

August 5, 2026

“Ka ardhur koha me u qethë prapë” – Koci paralajmëron protesta...

August 5, 2026

Qytetari në Malishevë dorëzon kuletën me rreth 3 mijë euro që...

August 5, 2026

A është pranë një zgjidhje për Ngushticën e Hormuzit?

August 5, 2026

“Putin është bandit” – Senatori Scott: Dua që Ukraina të fitojë...

Lajme të fundit

AKB: Paga minimale 500 euro po, por jo...

Voziti 212 km/h në rrugët e Shqipërisë, shoferi gjobitet me 4300 euro

“Ka ardhur koha me u qethë prapë” –...

Qytetari në Malishevë dorëzon kuletën me rreth 3...