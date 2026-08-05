Voziti 212 km/h në rrugët e Shqipërisë, shoferi gjobitet me 4300 euro

Një drejtues automjeti është ndëshkuar me një gjobë rreth 4000 euro pasi u kap duke lëvizur me shpejtësi 212 kilometra në orë në aksin rrugor Milot–Laç. Sipas Policisë së Shtetit, shkelja u evidentua në kulmin e fluksit të trafikut, ndërsa shoferi, me shpejtësinë e tij, krijoi rrezik potencial për aksidente të rënda rrugore. “Policia Rrugore…

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05/08/2026 11:04

Një drejtues automjeti është ndëshkuar me një gjobë rreth 4000 euro pasi u kap duke lëvizur me shpejtësi 212 kilometra në orë në aksin rrugor Milot–Laç.

Sipas Policisë së Shtetit, shkelja u evidentua në kulmin e fluksit të trafikut, ndërsa shoferi, me shpejtësinë e tij, krijoi rrezik potencial për aksidente të rënda rrugore.

“Policia Rrugore ndërhyri menjëherë, e ndaloi drejtuesin e automjetit dhe, përveç gjobës, i zbriti edhe 12 pikë nga leja e drejtimit”, thuhet në njoftim.

Autoritetet e Shqipërisë njoftuan se kontrollet me pajisjet inteligjente Poliscan do të vazhdojnë në akset rrugore kombëtare për të identifikuar dhe ndëshkuar drejtuesit që tejkalojnë kufijtë e lejuar të shpejtësisë.

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