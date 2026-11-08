Aksidenti në gara ilegale në Trudë të Prishtinës, intervistohen dy shoferët – Njëri prej tyre ishte lënduar lehtë
Të dy drejtuesit e automjeteve të përfshira në aksident janë identifikuar nga Policia e Kosovës, përfshirë edhe shoferin që ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Këtë e ka bërë të ditur për media zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i cili ka thënë se të dy shoferët janë paraqitur në stacion policor dhe janë…
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Të dy drejtuesit e automjeteve të përfshira në aksident janë identifikuar nga Policia e Kosovës, përfshirë edhe shoferin që ishte larguar nga vendi i ngjarjes.
Këtë e ka bërë të ditur për media zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i cili ka thënë se të dy shoferët janë paraqitur në stacion policor dhe janë intervistuar si të dyshuar.
“Si rezultat i veprimeve profesionale hetimore, janë identifikuar të dy drejtuesit e automjeteve të përfshira në aksident, përfshirë edhe drejtuesin që ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Të dy drejtuesit janë paraqitur në stacionin policor, ku janë intervistuar në cilësinë e të dyshuarve”, ka deklaruar Hoxha.
Ai ka bërë të ditur se njëri nga shoferët është kontrolluar nga ekipi mjekësor, ku i janë konstatuar lëndime të lehta.
“Për nevoja të hetimit të mëtejshëm, Policia ka konfiskuar të dy automjetet e përfshira në aksident”, ka thënë Hoxha.
Sipas tij, rasti është trajtuar në koordinim me Prokurorin e Shtetit, i cili ka udhëzuar që të procedohet si kundërvajtje.
“Të gjitha veprimet policore janë ndërmarrë në koordinim dhe konsultim me Prokurorin e Shtetit, i cili ka udhëzuar që rasti të procedohet si kundërvajtje dhe të trajtohet nga hetuesit kompetentë policorë”, ka njoftuar Hoxha.