Aksidenti në gara ilegale në Trudë të Prishtinës, intervistohen dy shoferët – Njëri prej tyre ishte lënduar lehtë

Të dy drejtuesit e automjeteve të përfshira në aksident janë identifikuar nga Policia e Kosovës, përfshirë edhe shoferin që ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Këtë e ka bërë të ditur për media zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i cili ka thënë se të dy shoferët janë paraqitur në stacion policor dhe janë…

Lajme

08/11/2026 22:32

Të dy drejtuesit e automjeteve të përfshira në aksident janë identifikuar nga Policia e Kosovës, përfshirë edhe shoferin që ishte larguar nga vendi i ngjarjes.

Këtë e ka bërë të ditur për media zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i cili ka thënë se të dy shoferët janë paraqitur në stacion policor dhe janë intervistuar si të dyshuar.

“Si rezultat i veprimeve profesionale hetimore, janë identifikuar të dy drejtuesit e automjeteve të përfshira në aksident, përfshirë edhe drejtuesin që ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Të dy drejtuesit janë paraqitur në stacionin policor, ku janë intervistuar në cilësinë e të dyshuarve”, ka deklaruar Hoxha.

Ai ka bërë të ditur se njëri nga shoferët është kontrolluar nga ekipi mjekësor, ku i janë konstatuar lëndime të lehta.

“Për nevoja të hetimit të mëtejshëm, Policia ka konfiskuar të dy automjetet e përfshira në aksident”, ka thënë Hoxha.

Sipas tij, rasti është trajtuar në koordinim me Prokurorin e Shtetit, i cili ka udhëzuar që të procedohet si kundërvajtje.

“Të gjitha veprimet policore janë ndërmarrë në koordinim dhe konsultim me Prokurorin e Shtetit, i cili ka udhëzuar që rasti të procedohet si kundërvajtje dhe të trajtohet nga hetuesit kompetentë policorë”, ka njoftuar Hoxha.

Artikuj të ngjashëm

November 8, 2026

Buxheti për vitin 2027: 224 milionë euro për Ministrinë e Mbrojtjes,...

November 8, 2026

Ndezi mbeturina në Mirosalë të Ferizajt, 39 vjeçari gjobitet me 500...

November 8, 2026

Koalicioni Shqiptar merr 10 mandate në Këshillin Kombëtar Shqiptar, Kamberi: Dolëm...

November 8, 2026

Dy vrasjet e fundit në Kosovë: Ministria e Familjes në pritje...

November 8, 2026

Trump flet për fitoren e demokratëve në zgjedhjet e mesit të...

November 8, 2026

KE-ja ul flamujt në gjysmështizë në nderim të viktimave të sulmit...

Lajme të fundit

Buxheti për vitin 2027: 224 milionë euro për...

Ndezi mbeturina në Mirosalë të Ferizajt, 39 vjeçari...

Koalicioni Shqiptar merr 10 mandate në Këshillin Kombëtar...

Dy vrasjet e fundit në Kosovë: Ministria e...