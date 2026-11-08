Vdes legjenda Xhevat Prekazi, luajti te Galatasaray dhe Partizani i Beogradit
Futbolli ka humbur një emër të njohur. Legjenda e Partizanit të Beogradit, Xhevat Prekazi, ka ndërruar jetë, ndërsa lajmin e hidhur e ka konfirmuar vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar. Partizani ka shprehur dhimbjen për vdekjen e ish-futbollistit, i cili la gjurmë të rëndësishme gjatë periudhës së tij në fanellën bardhezi, shkruan Indeksonline Prekazi ishte…
Sport
Futbolli ka humbur një emër të njohur. Legjenda e Partizanit të Beogradit, Xhevat Prekazi, ka ndërruar jetë, ndërsa lajmin e hidhur e ka konfirmuar vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar.
Partizani ka shprehur dhimbjen për vdekjen e ish-futbollistit, i cili la gjurmë të rëndësishme gjatë periudhës së tij në fanellën bardhezi, shkruan Indeksonline
Prekazi ishte pjesë e ekipit të parë të Partizanit nga viti 1976 deri në vitin 1983. Gjatë kësaj periudhe, ai zhvilloi 175 ndeshje dhe realizoi 23 gola. Me klubin nga Beogradi fitoi tri tituj kampioni, në sezonet 1975/76, 1977/78 dhe 1982/83, si dhe Kupën Mitropa në vitin 1978.
Pas largimit nga Partizani, karrierën e vazhdoi te Hajduku, përpara se të transferohej në Turqi, ku veshi fanellat e Galatasarayt, Altayt dhe Bakirkoysporit. Madje, në Stamboll një rrugë mban emrin e tij, si dëshmi e gjurmëve që la edhe në futbollin turk.
Fudbalski klub Partizan sa bolom i tugom primio je vest o smrti legendarnog fudbalera našeg kluba Dževada Prekazija.
Preki je crno-beli dres zadužio još u juniorskim danima, a u seniorskom timu Parnog valjka je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vreme ja ubeležio 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine.
Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka posle čega se seli u Tursku gde je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime.
Ipak, Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih.
Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni.
Preki, hvala na svemu i počivaj u miru.
— FK Partizan (@FKPartizanBG) November 8, 2026