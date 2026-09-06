Aksident në Ferizaj: Lëndohet 7-vjeçari, shoferi largohet nga vendi i ngjarjes

Një fëmijë 7-vjeçar ka pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur të dielën në rrugën “Sali Çeku” në Ferizaj. Zëdhënësi i Policisë për Ferizaj, Kanun Veseli, ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 19:27 dhe në të janë përfshirë një automjet dhe një këmbësor. Drejtuesi i automjetit i përfshirë…

Lajme

06/09/2026 21:36

Një fëmijë 7-vjeçar ka pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur të dielën në rrugën “Sali Çeku” në Ferizaj.

Zëdhënësi i Policisë për Ferizaj, Kanun Veseli, ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 19:27 dhe në të janë përfshirë një automjet dhe një këmbësor.

Drejtuesi i automjetit i përfshirë në aksident nuk është ndalur në vendin e ngjarjes.

“Më datën 06.09.2026, rreth orës 19:27, në rrugën “Sali Çeku” në Ferizaj, ka ndodhur një aksident trafiku, ku të përfshirë kanë qenë një automjet dhe një këmbësor. Si pasojë e aksidentit, lëndime trupore ka pësuar një fëmijë, i moshës 7-vjeç, i gjinisë mashkullore. I njëjti ka pranuar tretman mjekësor dhe më pas është liruar. Ndërkohë, drejtuesi i automjetit të përfshirë në aksident nuk është ndalur në vendin e ngjarjes dhe është larguar nga aty. Njësitet policore kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme për identifikimin dhe gjetjen e automjetit dhe drejtuesit të tij, ndërsa rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente”, ka thënë Veseli.

Artikuj të ngjashëm

September 6, 2026

“Shpirti i tij në paqe, bashkë me babin” – Motra e...

September 6, 2026

Tragjedi në Rahovec: I mituri humb jetën nga plagët e armës së zjarrit

September 6, 2026

Raportohet se kapiteni i Njësive Speciale, Besart Ahmeti, po hetohet për...

September 6, 2026

Reagim shembullor i Policisë në Gjilan – zyrtarët rrezikojnë jetën për...

September 6, 2026

Përfundojnë takimet me Putinin dhe Zelenskyn, Witkoff dhe Kushner kërkojnë rikthimin...

September 6, 2026

Konflikti Rusi-Ukrainë, Shtuni: Tentativa për paqe është e rëndësishme, por ka...

Lajme të fundit

“Shpirti i tij në paqe, bashkë me babin”...

Tragjedi në Rahovec: I mituri humb jetën nga plagët e armës së zjarrit

Raportohet se kapiteni i Njësive Speciale, Besart Ahmeti,...

Reagim shembullor i Policisë në Gjilan – zyrtarët...