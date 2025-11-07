Aksident mes tri veturave në magjistralen Ferizaj–Kaçanik, tre persona të lënduar

07/11/2025 17:31

Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 16:10 në magjistralen Ferizaj–Kaçanik, në afërsi të pompës së derivateve “Ballkan Petrol” në fshatin Gërlicë.

Në aksident janë përfshirë tri automjete, ndërsa tre persona kanë pësuar lëndime trupore. Të lënduarve u është ofruar ndihma e parë mjekësore, raporton lajmi.net

Rastin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, i cili tha se me rastin është marrë Njësia e Trafikut Rajonal, e cila ka kryer veprimet e nevojshme hetimore dhe ka përfunduar procedurat në vendngjarje.

“Sot, rreth orës 16:10, në magjistralen Ferizaj–Kaçanik, në afërsi të pompës së derivateve “Ballkan Petrol” në fshatin Gërlicë, ka ndodhur një aksident trafiku me lëndime. Në këtë aksident janë përfshirë tri automjete, ndërsa tre persona kanë pësuar lëndime trupore dhe u është ofruar ndihma e parë mjekësore. Me rastin është marrë Njësia e Trafikut Rajonal të Ferizajt, e cila ka kryer të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe ka përfunduar procedurat në vendngjarje. Rruga është e hapur për qarkullim në të dy drejtimet dhe trafiku po zhvillohet normalisht”, ka deklaruar Veseli./Lajmi.net/

