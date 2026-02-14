“Ai e meriton t’i jap një përqafim çdo ditë” – Brikena befason me fjalët për Mateon

Gjatë qëndrimit të Mateos në shpellë, Brikena ka treguar një përkujdes më të shtuar ndaj tij. Gjatë Prime-it të sotëm, banori është shprehur se është ndjerë shumë afër me Brikenën edhe pse ai ishte në shpellë dhe ajo në shtëpi, ndërsa kjo e fundit u shpreh se çdo gjë që ka bërë e ka ndjerë.…

ShowBiz

14/02/2026 23:27

Gjatë qëndrimit të Mateos në shpellë, Brikena ka treguar një përkujdes më të shtuar ndaj tij.

Gjatë Prime-it të sotëm, banori është shprehur se është ndjerë shumë afër me Brikenën edhe pse ai ishte në shpellë dhe ajo në shtëpi, ndërsa kjo e fundit u shpreh se çdo gjë që ka bërë e ka ndjerë.

Mateo: Jam ndjerë shumë mirë, më afër ishim aty. E ndjeva përkujdesjen e Brikenës.

Brikena: Për respektin që ma jep Mateon çdo ditë, ai e meriton t’i jap një përqafim çdo ditë. Unë jam tip që i bëjë gjërat kur i ndjejë, jo vetëm për kamera. Momentin që Mateo ka hyrë në shpellë ja kam ndjerë mungesën. E vlerësojë shumë për djalin që

