“Ai e meriton t’i jap një përqafim çdo ditë” – Brikena befason me fjalët për Mateon
Gjatë qëndrimit të Mateos në shpellë, Brikena ka treguar një përkujdes më të shtuar ndaj tij. Gjatë Prime-it të sotëm, banori është shprehur se është ndjerë shumë afër me Brikenën edhe pse ai ishte në shpellë dhe ajo në shtëpi, ndërsa kjo e fundit u shpreh se çdo gjë që ka bërë e ka ndjerë.…
ShowBiz
Gjatë qëndrimit të Mateos në shpellë, Brikena ka treguar një përkujdes më të shtuar ndaj tij.
Gjatë Prime-it të sotëm, banori është shprehur se është ndjerë shumë afër me Brikenën edhe pse ai ishte në shpellë dhe ajo në shtëpi, ndërsa kjo e fundit u shpreh se çdo gjë që ka bërë e ka ndjerë.
Mateo: Jam ndjerë shumë mirë, më afër ishim aty. E ndjeva përkujdesjen e Brikenës.
Brikena: Për respektin që ma jep Mateon çdo ditë, ai e meriton t’i jap një përqafim çdo ditë. Unë jam tip që i bëjë gjërat kur i ndjejë, jo vetëm për kamera. Momentin që Mateo ka hyrë në shpellë ja kam ndjerë mungesën. E vlerësojë shumë për djalin që