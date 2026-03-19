Agim Ademi pret fëmijët në “Fadil Vokrri”: E ardhmja e futbollit është e sigurt

19/03/2026 23:45

Kryetari i Federata e Futbollit e Kosovës, Agim Ademi, ka pritur sot në stadiumin Stadiumi Fadil Vokrri fëmijët e çerdhes “Buzëqeshja” nga Prishtina, të cilët ishin për një vizitë në këtë ambient sportiv.

Ademi u shpreh i impresionuar me energjinë dhe entuziazmin e fëmijëve, duke theksuar rëndësinë e tyre për të ardhmen e futbollit në vend, transmeton lajmi.net.

“E ardhmja e futbollit është e sigurt! Sot pata kënaqësinë të takoj fëmijët… të cilët sollën energji të jashtëzakonshme dhe buzëqeshje të sinqerta”, ka shkruar ai.

Sipas tij, kjo vizitë ishte një moment i veçantë që dëshmon dashurinë e hershme të fëmijëve për futbollin. “Jam i bindur se shumë prej këtyre djemve e vajzave do të jenë pjesë e së ardhmes së futbollit tonë”, shtoi Ademi.

Në fund, ai falënderoi fëmijët për dhuratën simbolike që mori gjatë takimit, duke e cilësuar si një kujtim të çmuar nga kjo vizitë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 19, 2026

Trajneri i skuadrës spanjolle shprehet i gatshëm ta zëvendësoj Guardiolan tek...

March 19, 2026

Fisnik Asllani në radarët e gjigantëve evropianë – “Bild” raporton për...

March 19, 2026

Sllovakia shpall listën për përballjen ndaj Kosovës në play-off

March 19, 2026

Kombëtares U19 publikon listën e futbollistëve

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të premten

Monika Kryemadhi flet në për divorcin me Ilir...

Vuçiq thotë se është në pritje të lajmeve...

Elineli dhe Ya Nina publikon këngën “S’jem pa”