Afati po skadon, ende pa marrëveshje për Presidentin – partitë vazhdojnë përpjekjet për zgjidhje
Kanë mbetur vetëm pak ditë deri në përfundimin e afatit kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, ndërsa partitë politike po vazhdojnë përpjekjet për të gjetur një marrëveshje. Zhvillimet politike të së shtunës u përqendruan në takimet ndërmjet liderëve të partive, por përpjekjet nuk sollën një marrëveshje konkrete. Kryeministri Albin Kurti zhvilloi takime të ndara…
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Kanë mbetur vetëm pak ditë deri në përfundimin e afatit kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, ndërsa partitë politike po vazhdojnë përpjekjet për të gjetur një marrëveshje.
Zhvillimet politike të së shtunës u përqendruan në takimet ndërmjet liderëve të partive, por përpjekjet nuk sollën një marrëveshje konkrete.
Kryeministri Albin Kurti zhvilloi takime të ndara me liderët e dy partive më të mëdha opozitare, Lumir Abdixhikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Bedri Hamzën e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).
Pas takimit me kryeministrin Kurti, kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, tha se qëndrimi i partisë së tij mbetet i pandryshuar.
Hamza bëri të ditur se PDK kërkon që Kuvendi të miratojë ndryshimet e propozuara nga kjo parti në Ligjin për Dhomat e Specializuara në të gjitha fazat dhe komisionet përkatëse. Sipas tij, pas përfundimit të këtij procesi, PDK është e gatshme që të diskutojë menjëherë për zgjidhjen e Presidentit.
“Vazhdimisht po e them, kërkesa e PDK-së është aprovimi final i ligjit. Pastaj, PDK-ja është e gatshme në të njëjtën ditë, në seancën e radhës, të bisedojë e të gjejë zgjidhjen për Presidentin dhe t’i japë votat për Presidentin”, ka deklaruar Hamza.
Ai ka shtuar se ende ekzistojnë disa ditë për të arritur një marrëveshje, por nuk ka dhënë siguri se ajo do të arrihet.
“Bisedat i kemi përfunduar. Janë edhe disa ditë ku kemi mundësi të arrijmë marrëveshje. Nuk e di a do të ndodhë marrëveshja, por kjo është kërkesa jonë”, është shprehur Hamza.
Para takimit me Hamzën, kryeministri Albin Kurti u takua në Kuvendin e Kosovës me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Takimet me liderët opozitarë po zhvillohen në kuadër të përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje politike për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës.
Afati për zgjedhjen e Presidentit përfundon më 6 tetor
Sipas afatit të përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese, procesi për zgjedhjen e Presidentit duhet të përfundojë deri më 6 tetor.
Me afrimin e këtij afati, partitë politike po zhvillojnë takime dhe konsultime për të shmangur një situatë të re institucionale dhe për të siguruar votat e nevojshme për zgjedhjen e kreut të shtetit.
Për momentin, pas takimit Kurti-Hamza, nuk është bërë e ditur ndonjë marrëveshje konkrete mes palëve, ndërsa PDK-ja vazhdon ta kushtëzojë mbështetjen e saj me përfundimin e procesit të miratimit të ligjit./rtk