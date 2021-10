AC Milan publikon listën e të ftuarve ndaj Portos

“Rossonerët” pas dy humbjeve radhazi në LK duan këndelljen dhe këtë synojnë ta arrijnë nesër mbrëma, shkruan lajmi.net.

Trajneri Stefano Pioli ka publikuar listën zyrtare të parapamë për ndeshjen e nesër, ku rikthehet Tiemoue Bakayoko, por jo edhe Ante Rebic.

Lista e të ftuarve të Milanit për ndeshjen ndaj Portos:

Portierë: Jungdal, Tatarusanu

Mbrojtës: Ballo-Toure, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori

Mesfushorë: Bakayoko, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Tonali

Sulmues: Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini./Lajmi.net/

