Zyrtare: Formacionet startuese të ndeshjes Drita-Differdange Drita e zhvillon sonte ndeshjen e parë kualifikuese për Ligën e Kampionëve. “Intelektualët” do ta kërkojnë kualifikimin duke u ballafaquar me ekipin nga Luksemburgu, FC Differdange 03, me fillim nga ora 20:00 në “Fadil Vokrri”. Para pak çasteve, UEFA ka publikuar edhe formacionet zyrtare të ndeshjes. Ja përbërjet: Drita: Maloku, Besnik Krasniqi, Mesa, Bejtullai, Ovouka,…