“A po ndaleni, idiotë”, Labi eskalon me fjalor banal ndaj banorëve dhe më pas qanë me dënesë
Një situatë e tensionuar është regjistruar mbrëmjen e kaluar në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova”, duke shkaktuar reagime të forta si mes banorëve ashtu edhe në rrjetet sociale.
Ngjarja ndodhi teksa Benita po qëndronte pranë Labit dhe po e ngacmonte në mënyrë të vazhdueshme, moment që duket se e çoi atë drejt një reagimi të ashpër verbal.
I irrituar, ai shpërtheu me fjalor të rëndë ndaj saj dhe Elijonës, duke krijuar një atmosferë të pakëndshme brenda shtëpisë.
Situata u bë edhe më e sikletshme kur, në kulmin e tensionit, ai hoqi rrobat në pjesën e sipërme, duke habitur banorët e tjerë që ishin të pranishëm në momentin e incidentit.
Reagimet e tyre treguan qartë se momenti ishte i papritur dhe i pakëndshëm për të gjithë.
Ngjarje të tilla zakonisht shkaktojnë debat të madh jashtë shtëpisë, pasi publiku i ndjek me vëmendje reagimet dhe sjelljet e banorëve në situata presioni.
Mbetet për t’u parë nëse ky incident do të sjellë pasoja për protagonistin apo do të trajtohet thjesht si një tjetër episod tensioni në lojën e reality show-t.
