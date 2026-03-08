A ishte në një lidhje? – Elijona sqaron raportin e saj me Finem: Kam qenë promotere e eventit
Finalistja e dytë e Big Brother VIP Kosova, Elijona Binakaj, ka reaguar ndaj spekulimeve që kanë qarkulluar në rrjet për një lidhje të mundshme me reperin Finem.
Në një intervistë të fundit, ajo sqaroi se mes tyre nuk ka pasur asnjë lidhje personale dhe se raporti i saj me reperin lidhet vetëm me faktin se i pëlqen muzika e tij.
Ky sqarim nga Elijona erdhi pasi në rrjetet sociale u bë virale një video ku ajo shihej në prapaskenë duke kërcyer gjatë një koncerti të Finem.
Pamjet ngjallën menjëherë reagime dhe spekulime për një raport të mundshëm mes tyre, çka bëri që ish-finalistja e BBVK të reagojë dhe të sqarojë publikisht situatën.