“A e ngjeh Ukin?” Fotogafia e Xhelal Sveçlës vendoset para Qeverisë së Kosovës

Lëvizja Revolta ka realizuar sot një aksion para objektit të Qeverisë së Kosovës. Pas rastit të rëndë të vrasjes së Arlinda Zekaj, e që hodhi në pah neglizhencën e Policisë së Kosovës dhe institucioneve të tjera, qytetarët e shumtë kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, Xhelal Sveçla. Pas kësaj, në Polici të Kosovës u…

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10/11/2026 15:10

Lëvizja Revolta ka realizuar sot një aksion para objektit të Qeverisë së Kosovës.

Pas rastit të rëndë të vrasjes së Arlinda Zekaj, e që hodhi në pah neglizhencën e Policisë së Kosovës dhe institucioneve të tjera, qytetarët e shumtë kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, Xhelal Sveçla.

Pas kësaj, në Polici të Kosovës u bën dhjetëra ndryshime sa i përket drejtorive të shumta e dorëheqje morale dha edhe drejtori, Gazmend Hoxha.

Por Xhelal Sveçla vazhdoi punën sikur të mos ketë ndodhur asgjë.

E “Revolta” sot kanë vendosur fotografinë e tij para objektit të Qeverisë së Kosovës, me thënien “A e ngjeh Ukin”, që u bë virale nga përdorimi i saj në BBVK, përgjatë një diskutimi./Lajmi.net/

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