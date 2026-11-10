Candy, brendi italian që po fiton vëmendje në tregun e pajisjeve elektroshtëpiake në Kosovë
Në një treg ku konsumatorët kërkojnë gjithnjë e më shumë cilësi, teknologji moderne dhe çmime të arsyeshme, brendi italian Candy vazhdon të jetë një alternativë interesante për pajisjen e shtëpisë. Me mbi 80 vite histori, Candy ka ndërtuar reputacionin e tij duke kombinuar inovacionin teknologjik me funksionalitetin dhe dizajnin bashkëkohor, raproton lajmi.net Nga lavatriçet dhe…
Lajme
Në një treg ku konsumatorët kërkojnë gjithnjë e më shumë cilësi, teknologji moderne dhe çmime të arsyeshme, brendi italian Candy vazhdon të jetë një alternativë interesante për pajisjen e shtëpisë.
Me mbi 80 vite histori, Candy ka ndërtuar reputacionin e tij duke kombinuar inovacionin teknologjik me funksionalitetin dhe dizajnin bashkëkohor, raproton lajmi.net
Nga lavatriçet dhe rrobatharëset deri te enëlarëset dhe pajisjet e tjera elektroshtëpiake, produktet e këtij brendi synojnë t’u përgjigjen nevojave të familjeve moderne.
Një nga karakteristikat që e dallon Candy është raporti ndërmjet cilësisë, teknologjisë dhe çmimit, duke e bërë një zgjedhje tërheqëse për konsumatorët që kërkojnë pajisje funksionale pa shpenzime të tepërta.
Me afrimin e Black Friday, interesimi për pajisjet elektroshtëpiake pritet të rritet. Në këtë periudhë, AZTECH sjell një përzgjedhje të produkteve Candy me zbritje të konsiderueshme, duke krijuar mundësi për konsumatorët që planifikojnë të rinovojnë apo kompletojnë shtëpinë.
Produktet Candy dhe ofertat e Black Friday mund të gjenden në dyqanet e AZTECH në Kosovë, si dhe online në www.aztechonline.com./Lajmi.net/