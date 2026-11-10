Hegseth e përmend ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë: Asnjë sekretar i Mbrojtjes nuk është përballur me shkarkim për kryerjen e operacioneve ushtarake të ligjshme

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka përmendur ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë në vitin 1999, gjatë një deklarate në të cilën ka mbrojtur ligjshmërinë e operacioneve ushtarake amerikane dhe ka kundërshtuar nismën për shkarkimin e tij nga detyra. Duke folur në një konferencë për media, Hegseth ka rikujtuar disa ndërhyrje ushtarake amerikane gjatë administratave…

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10/11/2026 15:00

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka përmendur ndërhyrjen e NATO-s Kosovë vitin 1999, gjatë një deklarate cilën ka mbrojtur ligjshmërinë e operacioneve ushtarake amerikane dhe ka kundërshtuar nismën për shkarkimin e tij nga detyra.

Duke folur një konferencë për media, Hegseth ka rikujtuar disa ndërhyrje ushtarake amerikane gjatë administratave presidentëve mëparshëm, duke e përfshirë edhe Kosovën gjatë presidencës Bill Clintonit, transmeton lajmi.net.

“Gjatë 250 vjetëve republikës amerikane, asnjë sekretar i Luftës apo sekretar i Mbrojtjes nuk është përballur me shkarkim për kryerjen e operacioneve ushtarake ligjshme. Asnjëherë. Jo gjatë Reaganit Liban. Jo gjatë Clintonit Kosovë. Jo gjatë Obamës Irak apo Siri. Jo gjatë Bidenit Irak apo Siri. Ky është standardi. Historia është e qartë”, ka deklaruar Hegseth.

Deklarata e sekretarit amerikan Mbrojtjes vjen pas iniciativës kongresistit republikan Thomas Massie për nisjen e procedurës shkarkimit tij, e njohur si impeachment.

Massie ka paraqitur tetë pika akuzës kundër Hegseth, cilat lidhen kryesisht me përfshirjen ushtarake amerikane Iran pa autorizimin e Kongresit, si dhe me operacionet Jemen dhe Venezuelë.

Kongresisti e akuzon atë për zbatimin e urdhrave paligjshëm dhe shkeljen e Kushtetutës amerikane.

Megjithatë, Hegseth i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke e cilësuar iniciativën si përpjekje motivuar politikisht.

“Kjo është ajo po ndodh, mospajtime për politikat. Jo krime rënda, jo kundërvajtje, jo tradhti, jo ryshfet dhe as lloji i shkeljeve themeluesit e SHBA-së kishin parasysh kur hartuan klauzolën për shkarkimin nga detyra”, ka thënë ai.

Përmendja e Kosovës nga Hegseth lidhet me ndërhyrjen ushtarake NATO-s kundër caqeve forcave jugosllave vitin 1999, gjatë administratës presidentit amerikan Bill Clinton.

Ai e ka përdorur këtë shembull për argumentuar se sekretarët amerikanë Mbrojtjes nuk duhet përballen me procedura shkarkimi për vendimet lidhur me operacionet ushtarake, kur ato konsiderohen ligjshme.

Ndërhyrja e NATO-s vitin 1999 ishte vendimtare për ndaljen e fushatës forcave serbe Kosovë dhe përfundimin e luftës, duke hapur rrugën për vendosjen e pranisë ndërkombëtare sigurisë vend.

Deklarata e Hegseth vjen një periudhë tensionesh politike Washington, ku ligjshmëria e operacioneve ushtarake administratës aktuale është bërë objekt debati mes përfaqësuesve republikanë dhe demokratë./lajmi.net/

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