A do të jetë përsëri pjesë e Big Brother? Flet Milaim Zeka

04/11/2025 15:18

Në sezonin e kaluar, Milaim Zeka ishte pjesë e “BBVK”.

Ai ishte në rolin e opinionistit.

Në një prononcim të shkurtë për Indeksonline, Zeka tha që ende nuk ka marrë ftesë për të qenë sërish pjesë e shtëpisë së famshme.

“Jam jashtë Kosove. Jo nuk kam marr ftesë. Në qoftë se do të më vinte ftesa nuk e di a do ta pranoja, “Big Brother” nuk është prioriteti im”, tha ai.

