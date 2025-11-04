A do të jetë përsëri pjesë e Big Brother? Flet Milaim Zeka
Në sezonin e kaluar, Milaim Zeka ishte pjesë e “BBVK”.
Ai ishte në rolin e opinionistit.
Në një prononcim të shkurtë për Indeksonline, Zeka tha që ende nuk ka marrë ftesë për të qenë sërish pjesë e shtëpisë së famshme.
“Jam jashtë Kosove. Jo nuk kam marr ftesë. Në qoftë se do të më vinte ftesa nuk e di a do ta pranoja, “Big Brother” nuk është prioriteti im”, tha ai.