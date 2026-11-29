82-vjetori i Çlirimit të Shqipërisë, Bajram Begaj: Sakrifica e dëshmorëve, amaneti më i shenjtë për brezat që vijnë
Me rastin e 82-vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë, presidenti Bajram Begaj ka përkujtuar dëshmorët e atdheut duke vlerësuar sakrificën e tyre si një nga amanetet më të shenjta të historisë kombëtare. Në një postim në Facebook, presidenti Begaj tha se mbetet detyrim i përhershëm nderimi i kujtimit të tyre, ruajtja e veprës dhe e lirisë,…
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Me rastin e 82-vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë, presidenti Bajram Begaj ka përkujtuar dëshmorët e atdheut duke vlerësuar sakrificën e tyre si një nga amanetet më të shenjta të historisë kombëtare.
Në një postim në Facebook, presidenti Begaj tha se mbetet detyrim i përhershëm nderimi i kujtimit të tyre, ruajtja e veprës dhe e lirisë, si dhe përcjellja e këtij amaneti te brezat e ardhshëm.
“Sot, ne nderojmë kujtimin e trimave që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë; bij dhe bija të këtij vendi, që në një nga periudhat më të vështira të historisë sonë, zgjodhën të vendosnin lirinë e atdheut mbi jetën e tyre. Sakrifica e tyre përbën një nga amanetet më të shenjta të historisë. Ata janë pjesë e ndërgjegjes sonë kombëtare. Ne kemi detyrimin të nderojmë përjetësisht kujtimin e tyre, të mbajmë gjallë veprën e tyre, lirinë, dhe t’ua përcjellim këtë amanet brezave që vijnë. Gëzuar Ditën e Çlirimit, Shqipëri!”
Ndryshe, shqiptarët festojnë sot 29 Nëntorin, Ditën e Çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashistë. Politika shqiptare e feston sërish e ndarë Ditën e Çlirimit edhe pse 29 Nëntori është data zyrtare e kujtimit të kësaj dite. Të majtët respektojnë 28 Nëntorin si Ditën e Pavarësisë dhe 29 Nëntorin si Ditën e Çlirimit, ndërkohë që të djathtët i përkujtojnë të dy festat më 28 Nëntor.
Debati për Festën e Çlirimit mbetet ende i ndezur në politikën shqiptare, ku e djathta ndjek të njëjtin model si gjatë mandatit të saj të parë qeverisës, kur ndryshoi datën e Çlirimit, nga 29 Nëntori më 28 Nëntor, pasi sipas saj, kjo e fundit ishte zgjedhur nga regjimi komunist duke falsifikuar historinë. Por 29 Nëntori e fitoi sërish statusin e Ditës së Çlirimit kur e majta erdhi në pushtet, në verën e vitit 1997, kur me një ligj të posaçëm u kthye në festë zyrtare.