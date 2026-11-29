Pas “martesës” në BBVK, banorët i këndojnë Sharrit dhe Anjezës sipas traditës
Pas dasmës madhështore të Sharrit dhe Anjezës mbrëmë në Big Brother, festa ka vazhduar edhe pas ceremonisë. Në frymën e traditave shqiptare, banorët kanë nisur t’i këndojnë çiftit, pasi ata kanë hyrë në dhomë, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot humor. Për më shumë, ndiqeni videon e mëposhtme:
ShowBiz
Pas dasmës madhështore të Sharrit dhe Anjezës mbrëmë në Big Brother, festa ka vazhduar edhe pas ceremonisë.
Në frymën e traditave shqiptare, banorët kanë nisur t’i këndojnë çiftit, pasi ata kanë hyrë në dhomë, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot humor.
Për më shumë, ndiqeni videon e mëposhtme: