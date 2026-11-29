Abbott vlerëson FSK-në: Mbretëria e Bashkuar mbetet partnere e fortë e Kosovës
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri, Nicholas Abbott, ka marrë pjesë në aktivitetet e Ambasadës së Kosovës në Shqipëri, të organizuara me rastin e Ditës së Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK). Përmes një postimi në Facebook, Abbott ka shprehur respektin e Mbretërisë së Bashkuar për profesionalizmin dhe përkushtimin e FSK-së. Ai ka riafirmuar…
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Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri, Nicholas Abbott, ka marrë pjesë në aktivitetet e Ambasadës së Kosovës në Shqipëri, të organizuara me rastin e Ditës së Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).
Përmes një postimi në Facebook, Abbott ka shprehur respektin e Mbretërisë së Bashkuar për profesionalizmin dhe përkushtimin e FSK-së.
Ai ka riafirmuar gjithashtu përkushtimin e vazhdueshëm të Mbretërisë së Bashkuar për partneritetin e fortë me Kosovën në promovimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë
Postimi i plotë: