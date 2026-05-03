60 mijë ulëse për koncertin e Kanye West, Tirana do dridhet më 11 korrik

Gazetari nga Shqipëria, Gjergj Prenga ka folur për koncertin e madh që artisti me famë botërore, Kanye West do të mbajë në Tiranë më 11 korrik. Ai tha se pritet të ndërtohet një stadium që do të presë deri në 60 mijë persona, ndërsa ndërtimi i tij pritet të zgjasë deri në gjashtë javë. Gazetari…

ShowBiz

03/05/2026 11:02

Gazetari nga Shqipëria, Gjergj Prenga ka folur për koncertin e madh që artisti me famë botërore, Kanye West do të mbajë në Tiranë më 11 korrik.

Ai tha se pritet të ndërtohet një stadium që do të presë deri në 60 mijë persona, ndërsa ndërtimi i tij pritet të zgjasë deri në gjashtë javë.

Gazetari thotë se pas performancës së West, ky stadium do të çmontohet plotësisht, pasi është i dedikuar ekskluzivisht artisti.

“Biletat do të fillojnë të shiten nga dita e martë. 99 euro është për publikun e thjeshtë, ndërsa për zonat VIP biletat shiten edhe më shtrenjtë”, tha ai në klankosova.

Artikuj të ngjashëm

May 3, 2026

Klodit nuk i del inati me Mozën pas daljes nga Ferma...

May 2, 2026

Gjesti zbulon një pjesë nga kënga e re e EP-së së...

May 2, 2026

Vanesa shpërthen në lot pas takimit me nënën e Indritit, çfarë ndodhi?

May 2, 2026

Unikkatil ia kryen amanetin vëllait, e publikon këngën dedikim për të

Lajme të fundit

Haxhiu në përvjetorin e masakrës në Bukosh: Krimet...

Rama për marrëveshjen e gazit me ShBA-në: Hap...

Ndërron jetë atdhetari Beqir Berisha

KQZ vendos afatet për partitë politike, koalicione apo në garë të vetme