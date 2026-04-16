30 ditë paraburgim për katër të arrestuarit në Ferizaj, u kapën me 17.9 kg heroinë
Gjykata Themelore në Prishtinë, ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj A.D., M.B., S.Sh., dhe M.Sh.. Të njëjtit u arrestuan ditë më parë nga një operacion kundër narkotikëve ku u sekuestruan rreth 17.9 kg heroinë. Operacioni ishte zhvilluar në komunën e Ferizajt, raporton lajmi.net Të arrestuar dyshohen për pjesëmarrje ose organizimi i grupit…
Të arrestuar dyshohen për pjesëmarrje ose organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope ose analoge.
Komunikata e plotë:
Departamenti Special ka caktuar masën e paraburgimit ndaj të pandehurve A.D., M.B., S.Sh., dhe M.Sh.
Prishtinë, 16 Prill 2026 – Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, për caktimin e masës së paraburgimit në çështjen penale ndaj të pandehurve A.D., M.B., S. Sh., dhe M.Sh., për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe veprën penale Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope ose analoge.
Gjyqtari i procedurës paraprake ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës të Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve A.D., M.B., S. Sh. dhe M.Sh, duke caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji për secilin.
Pas mbajtjes së seancës dëgjimore, Gjykata vlerësoj se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate pasi që, ekziston rrezik real që të pandehurit t’i shmangen procedurës penale dhe të mos i përgjigjen organeve të drejtësisë. Gjykata konsideron se natyra e veprave penale për të cilat të pandehurit dyshohen, mënyra e organizuar e kryerjes së tyre, shtrirja ndërkufitare e aktivitetit të dyshuar kriminal, sasia e madhe e lëndës narkotike të sekuestruar dhe fakti se hetimet janë ende në zhvillim dhe përfshijnë analizimin e provave materiale, tregojnë se asnjë masë më e butë nuk do të ishte e aftë të neutralizonte rreziqet konkrete që ekzistojnë në këtë fazë të procedurës.
Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë./Lajmi.net/