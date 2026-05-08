26 vjet nga vrasja e komandantit të UÇK-së, Ekrem Rexha – Drini
Sot bëhen 26 vjet nga vrasja e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ekrem Rexha. Me këtë rast, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka organizuar aktivitete përkujtimore dhe ka ritheksuar kërkesën për drejtësi, duke theksuar se edhe pas 26 vitesh rasti mbetet ende i pazbardhur.
Sipas organizatorëve, aktivitetet do të mbahen në disa pika përkujtimore në nderim të figurës dhe veprës së Komandant Drinit, ndërsa pritet pjesëmarrja e familjarëve të dëshmorëve, invalidëve të luftës, veteranëve dhe qytetarëve.
Programi i aktiviteteve nis në ora 10:00 me homazhe në Varrezat e Dëshmorëve. Në ora 11:30 do të vendosen buqeta me lule pranë memorialit Shtëpia e Bardhë, ndërsa në ora 20:00 do të organizohet ndezja e flakadanëve pranë memorialit, në bashkëpunim me Arpagjikët.
Kryetari i Organizata e Veteranëve të Luftës sëUÇK-së, Isa Berisha, ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në këto aktivitete, duke vlerësuar lart figurën dhe kontributin e Komandant Drinit në luftën për lirinë e Kosovës.
Nga organizata është theksuar se kujtimi për Ekrem Rexha mbetet i gjallë dhe se kërkesa për drejtësi do të vazhdojë deri në zbardhjen e plotë të rastit.