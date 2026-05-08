Biznesmeni vritet me plumb në kokë, zbardhet dinamika e krimit në Sarandë

Policia ka dhënë detaje lidhur me vrasjen në Sarandë, ekzekutua ku u vra Rexhep Ismaili, pronar i një karburanti dhe kryetar i shoqatës "Çamëria" dega Sarandë. Bëri të ditur se deri te vrasja ka ardhur pas një konflikti për motive të dobta që nisi në lokalin e karburantit në pronësi të viktimës.

08/05/2026 08:23

Policia ka dhënë detaje lidhur me vrasjen në Sarandë, ekzekutua ku u vra Rexhep Ismaili, pronar i një karburanti dhe kryetar i shoqatës “Çamëria” dega Sarandë.

Bëri të ditur se deri te vrasja ka ardhur pas një konflikti për motive të dobta që nisi në lokalin e karburantit në pronësi të viktimës.

Sherri ka nisur me sende të forta, dhe më pas Lulëzim Tabaku dyshohet se ka vrarë me armë zjarri 66-vjeçarin Ismaili, raporton A2Cnn.

Dyshohet se gjatë konfliktit me armë zjarri është plagosur edhe një person tjetër, i cili nuk është identifikuar ende pasi nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore në spital.

Ndërkaq, i dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me personat e tjerë të përfshirë dhe të plagosurin.

“Rreth orës 21:30, në vendin e quajtur “Qafë Gjashtë”, në lokalin në pronësi të shtetasit R. I., gjatë një konflikti për motive që do të zbardhen gjatë hetimit, mes disa personash, ku fillimisht konflikti ka nisur me sende të forta dhe më pas me përdorimin e armëve të zjarrit, ka mbetur i vrarë shtetasi R. I., 66 vjeç, banues në Qafë Gjashtë, Sarandë”.

“Gjithashtu, dyshohet se gjatë konfliktit me armë zjarri është plagosur edhe një shtetas tjetër, i cili ende nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore dhe nuk është identifikuar. Nga veprimet e para hetimore dhe informacionet e siguruara në vendngjarje, dyshohet se shtetasi L. T. ka vrarë me armë zjarri shtetasin R. I. dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me personat e tjerë të përfshirë dhe me shtetasin që dyshohet se ka mbetur i plagosur”, thuhet në njoftime policisë.

