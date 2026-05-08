Darwin Nunez po rikthehet në Evropë – dy klubet e mëdha po e monitorojnë
Ardhja e Karim Benzemas, i prishi punë atij edhe më shumë duke humbur dhe vendin në 11-shen startuese.
Uruguaiani raportohet se tashmë është pajtuar që ta lë Al Hilalin gjatë kësaj vere.
Ai do që të ringjallë karierën e tij para Kupës së Botës 2026 pasi po gjen pak minuta lojë.
Chelsea dhe Juventusi janë dy klube që po e monitorojnë ish-sulmuesin e Liverpoolit.
Nunez, këtë sezon ka 24 paraqitje me Al-Hilalin, ku shënoi plot 9 gola dhe 5 asistime.